Paolo Del Debbio senza mezzi termini: "Vannacci? Una zavorra pazzesca". E "dentro il Pd..."

La campagna elettorale è già iniziata e il centrodestra, secondo il volto storico di “Dritto e Rovescio” Paolo Del Debbio, parte con un vantaggio: è più compatto rispetto a un centrosinistra ancora alle prese con programma, alleanze e leadership. Il giornalista Mediaset, intervistato da Il Tempo, fotografa così lo scenario politico in vista della prossima sfida elettorale, prendendo in prestito una definizione dell’ex-Pontefice, Jorge Bergoglio: "È abbastanza evidente che la campagna elettorale sia già iniziata e mi sembra, come diceva Papa Francesco, la guerra mondiale a pezzi".

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Per Del Debbio il problema principale del centrodestra è Matteo Salvini, mentre il centrosinistra deve ancora definire la propria identità: "Il centrodestra lo vedo più compatto". E sul rapporto con Vannacci aggiunge: "Ma come fai a metterlo dentro. Credo che Meloni preferisca stare all’opposizione, e lei la sa fare, che stare al governo con questa zavorra pazzesca". Il collante del centrosinistra, cioè il fronte comune contro Giorgia Meloni, non convince il conduttore di Rete4: "Non è un collante. D’altronde per mettere insieme tutti sotto un unico ombrello ci volle un cardinale come Prodi e non finì comunque bene".

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