Claudia Fusani vede il sondaggio di Swg e va in tilt: "Perché Meloni è tornata a crescere"

Pur di non ammettere il successo di Fratelli d'Italia dopo quattro anni al governo, Claudia Fusani imputa la crescita nei sondaggi al bollo auto. Tutto vero. Accade a L'Aria Che Tira dove la giornalista - messa di fronte ai dati elaborati da SWG che mostrano un primo calo di Futuro Nazionale e il partito di Giorgia Meloni in crescita e stabilmente primo partito d'Italia - commenta: "Meloni è prima nei sondaggi perché è la più brava da un punto di vista comunicativo. Nel centrosinistra non c’è una cosa del genere. Ma anche il governo Meloni, pur nella bravura nella sua comunicazione, ha fallito perché non ha combinato nulla".

E ancora, nel salotto di La7: "Meloni è risalita nei sondaggi per il bollo, ma è fuffa perché non resta nulla dopo", conclude criticamente Fusani. D'altronde il pensiero della giornalista è ben noto. Basti pensare che alla conferenza di inizio 2025, durante un incontro con la stampa, Fusani ha aperto un vivace battibecco con la premier. Il motivo?

La giornalista è arrivata a dire che è raro poter fare domande alla presidente del Consiglio e lamentando una mancata risposta. "È raro - sono state le parole esatte - avere l’opportunità di parlare con lei, avrei tante domande da farle". Meloni a quel punto le ha risposto che "come ha già spiegato non è così rara l’occasione di parlare con me, e non è rara la polemica che mi sento rivolgere". Il battibecco è poi continuato a distanza.