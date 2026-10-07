DiMartedì, Giannini contro Meloni: "Comincia a sgretolarsi il presepe"

"Comincia a sgretolarsi il presepe che ha provato a costruire in questi 4 anni": Massimo Giannini lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7 parlando di Giorgia Meloni e criticando la sua gestione del caro energia. "I dati dell'economia dimostrano che la tenuta dei conti pubblici, che pure c'è stata in questa legislatura, non ha prodotto un solo risultato utile, positivo per noi italiani. E quindi supplisce con l'improvvisazione, decretini che si susseguono per tamponare il boom dei prezzi dei carburanti, telefonate agli amici amministratori delegati per disinnescare bombe sociali che in ciascuna delle grandi imprese rischiano di scoppiare, tra licenziamenti e casse integrazione", ha aggiunto il giornalista, definendo questi interventi delle "toppe" e sostenendo che servano soprattutto a tamponare l'emergenza senza risolvere strutturalmente il problema.

Giannini, poi, ha criticato anche la richiesta del governo italiano a Bruxelles di ottenere maggiore flessibilità sui conti pubblici per affrontare gli effetti del caro energia: "È immorale battere cassa all’Europa ogni volta che ne hai bisogno dopo che per quattro anni l’hai presa a calci sui denti, convinta di dover fare un patto di ferro con Donald Trump con l'Europa tagliata completamente fuori. L’Italia dall’Europa ha avuto tantissimo, ha avuto il Pnrr e questa cosa non viene mai sottolineata quando si parla del governo più longevo della storia repubblicana. Noi abbiamo avuto la possibilità di spenderli, e non l'abbiamo fatto bene, 200 miliardi di euro, forniti dall'Europa. E tuttora, anche sui temi dell'energia, da ultimo, Bruxelles ha concesso un margine di flessibilità al governo italiano. Quindi che cosa continua a lamentarsi...".