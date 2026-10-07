Richard Gere, Cruciani lo disintegra: "Fatti i cazz*** tuoi, facciamo come ci pare"

Giuseppe Cruciani non è riuscito a trattenersi. Nel corso di na delle ultime puntate della Zanzara su radio 24, il conduttore si è lasciato andare a uno sfogo clamoroso contro Richard Gere, l'attore americano che pontifica sempre sulle politiche migratorie del governo italiano. "Fatti i cazz*** tuoi. Noi gestiamo i nostri confini come ci pare. Ma guarda a te ragazzi se dobbiamo le lezioni sull'accoglienza degli attori alla Richard Gere. Il signor Richard Gere ha bacchettato l'Italia dicendo: 'non fate come quel Paese che si chiama Italia con i Cpr, con i centri in Albania perché la paura sta sostituendo la compassione. La migrazione può essere gestita senza condizioni disumane, senza indebolire il diritto di chiedere asilo e senza trattare i diritti umani come ostacoli'".

E ancora: "Il signor Richard Gere già sponsor delle ong e della migrazione selvaggia che è arrivata in Italia negli anni scorsi e che continua ad arrivare... ora bisognerebbe dire al signor RIchard Gere un grossissimo e interminabile fatti i cazz*** tuoi, noi gestiamo i nostri confini come ci pare. Non attraverso le tue lezioni morali e soprattutto le tue care ong".