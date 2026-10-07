Richard Gere, Cruciani lo disintegra: "Fatti i cazz*** tuoi, facciamo come ci pare"

Giuseppe Cruciani non è riuscito a trattenersi. Nel corso di na delle ultime puntate della Zanzara su radio 24, il conduttore si è lasciato andare a uno sfogo clamoroso contro Richard Gere, l'attore americano che pontifica sempre sulle politiche migratorie del governo italiano. "Fatti i cazz*** tuoi. Noi gestiamo i nostri confini come ci pare. Ma guarda a te ragazzi se dobbiamo le lezioni sull'accoglienza degli attori alla Richard Gere. Il signor Richard Gere ha bacchettato l'Italia dicendo: 'non fate come quel Paese che si chiama Italia con i Cpr, con i centri in Albania perché la paura sta sostituendo la compassione. La migrazione può essere gestita senza condizioni disumane, senza indebolire il diritto di chiedere asilo e senza trattare i diritti umani come ostacoli'".
E ancora: "Il signor Richard Gere già sponsor delle ong e della migrazione selvaggia che è arrivata in Italia negli anni scorsi e che continua ad arrivare... ora bisognerebbe dire al signor RIchard Gere un grossissimo e interminabile fatti i cazz*** tuoi, noi gestiamo i nostri confini come ci pare. Non attraverso le tue lezioni morali e soprattutto le tue care ong".
Richard Gere lancia l'appello contro i Cpr: "Non facciamo come l'Italia"“La migrazione può essere gestita senza condizioni disumane, senza indebolire il diritto di chiedere asilo ...
"Ho già espresso ieri il mio pensiero sulle parole di Richard Gere. Il buon Cruciani usa parole un po’ diverse… ma il concetto è simile", il commento del vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini che ha ricondiviso il video dell'intervento di Cruciani su Facebook.