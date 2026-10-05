Richard Gere lancia l'appello contro i Cpr: "Non facciamo come l'Italia"

“La migrazione può essere gestita senza condizioni disumane, senza indebolire il diritto di chiedere asilo e senza trattare i diritti umani come ostacoli”. È questo il messaggio di Richard Gere, che in un video appello si schiera al fianco di ActionAid. “La paura sta sostituendo la compassione. Le persone vengono ridotte a numeri, problemi o minacce”, afferma l'attore nel video. “La detenzione, la deportazione e l’invio di persone oltre i confini europei vengono sempre più presentati come soluzioni normali”, continua Gere.

L'attore richiama anche il modello sviluppato dall’Italia con l’Albania: “Questo modello sposta il controllo della migrazione oltre i confini dell’Europa e lontano dal controllo dell’opinione pubblica. Ciò che accade lì potrebbe diventare un modello per il modo in cui l’Europa gestirà la migrazione in futuro. La detenzione, la deportazione e l’invio di persone oltre i confini europei vengono sempre più presentati come soluzioni normali".