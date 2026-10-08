Sigfrido Ranucci "ha chiesto 4mila euro a un 76enne": la lettera è un caso

Sigfrido Ranucci si rifà sulla pelle dei pensionati. La vicenda è stata diffusa da Esperia che riporta quanto accaduto a Pino Zarrilli , pensionato di 76enne la cui colpa - a detta dell'ex conduttore di Report - sarebbe stata quella di scrivere un post offensivo contro di lui. Per questo - si legge nel post Instagram del canale di informazione - ora Ranucci chiede un risarcimento.

"Condanniamo tutti gli insulti a chiunque siano rivolti - è la premessa di Gino Zavalani -. Ma arrivare a mandare letterine a casa dicendo o paghi 4.000 euro, come successo al pensionato 76enne Pino Zarrilli con Sigfrido Ranucci, o passiamo alle vie legali è un altro paio di maniche. Sempre più personaggi lo fanno. Ci stanno arrivando centinaia di segnalazioni. Continuate a inviarcele: le vogliamo analizzare tutte".