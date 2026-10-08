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Sigfrido Ranucci "ha chiesto 4mila euro a un 76enne": la lettera è un caso

giovedì 8 ottobre 2026
Sigfrido Ranucci "ha chiesto 4mila euro a un 76enne": la lettera è un caso

2' di lettura

Sigfrido Ranucci si rifà sulla pelle dei pensionati. La vicenda è stata diffusa da Esperia che riporta quanto accaduto a Pino Zarrilli, pensionato di 76enne la cui colpa - a detta dell'ex conduttore di Report - sarebbe stata quella di scrivere un post offensivo contro di lui. Per questo - si legge nel post Instagram del canale di informazione - ora Ranucci chiede un risarcimento.

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"Condanniamo tutti gli insulti a chiunque siano rivolti - è la premessa di Gino Zavalani -. Ma arrivare a mandare letterine a casa dicendo o paghi 4.000 euro, come successo al pensionato 76enne Pino Zarrilli con Sigfrido Ranucci, o passiamo alle vie legali è un altro paio di maniche. Sempre più personaggi lo fanno. Ci stanno arrivando centinaia di segnalazioni. Continuate a inviarcele: le vogliamo analizzare tutte". 

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Intanto il giornalista deve fare i conti con i dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione inflitti dalla Rai come provvedimento disciplinare. "Proprio mentre il tribunale del Lavoro di Roma sta decidendo sul ricorso cautelare di Ranucci nei confronti del provvedimento di rimozione da Report, la Rai - attacca il suo avvocato Roberto De Vita - gli comunica una nuova sanzione: dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Una decisione che interviene a pochi giorni dalla presentazione di articolate difese, con le quali sono state contestate nel merito e nel metodo le accuse formulate dalla Rai. In attesa della decisione del giudice non commentiamo la coincidenza temporale".

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