Vasco Rossi, insulti al governo sulla droga. FdI: "Venga a visitare San Patrignano"

Vasco Rossi insulta ancora. I destinatari? Coloro che si trovano al governo. Dal palco dello Stadio Romeo Neri di Rimini, il cantante attacca sui politici: "Il potere è una droga e quelli del governo sono dei drogati di m***". Una frase non passata inosservata a Domenica Spinelli. Il vicesindaco di Coriano, nonché senatrice di Fratelli d'Italia, risponde per le rime. Con una premessa, però. "Desidero ringraziare Vasco Rossi per aver deciso di iniziare anche quest'anno il suo tour di concerti a Rimini. È stato sicuramente positivo per il territorio, rappresentando un impulso turistico".

"Peccato - prosegue - che dal palco, sia venerdì scorso che ieri sera, si sia lasciato andare a un insulto verso il Governo, accusando i suoi componenti di essere dei drogati. Proprio lui, che per anni è stato promotore di campagne finto-trasgressive, ora si lascia andare a certe scene davanti a numerosi suoi fan. Ritengo sia una mancanza di rispetto verso le Istituzioni e verso i familiari di giovani e meno giovani vittime delle sostanze stupefacenti, che magari sono morti o combattono per uscire dalla dipendenza".