Sigfrido Ranucci, il delirio dal palco: "Sostituito perché porto i jeans attillati?"

"Se qualcuno pensa che sia stato sostituito perché porto i jeans attillati, non ha capito. L'obiettivo era chiaro: cancellare la storia di Report. Gran parte dello 'strepitus' mediatico che ha messo in ginocchio la mia redazione ed è servito a motivare la sentenza di rigetto è una narrazione artefatta, guidata da precise regie politiche e mediatiche". Con queste parole Sigfrido Ranucci è intervenuto a Roma di fronte al bagno di folla, oltre mille persone dentro la sala, radunatosi al Teatro Italia per l'evento "Censura di Stato - A sostegno di Report e del giornalismo d'inchiesta", organizzato da ANTIMAFIA Duemila.

Nel corso di un accorato intervento, il conduttore ha ripercorso la complessa vicenda giudiziaria e la valanga di attacchi subiti negli ultimi mesi, criticando duramente le motivazioni poste alla base della decisione della Rai e della pronuncia dei giudici sul rigetto del reintegro: "Rispetto la giustizia e il ruolo della magistratura, che per me in questo Paese è sacro, ma resta il fatto che la Rai ha motivato il mio mancato reintegro parlando di 'clamore mediatico' e di 'ombre' che avrebbero condizionato la redazione. Ma quale clamore? Un fango fatto di oltre 3.500 articoli, dossieraggi, notizie false e persino immagini manipolate con l'intelligenza artificiale, costruiti ad arte da un gruppo di giornali e da piattaforme digitali vicine a settori politici".