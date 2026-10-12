Ilaria Salis e la manifestazione con la bandiera titina, piovono critiche: "Ecco il livello della nuova sinistra"

Ilaria Salis non si smentisce mai. Ed ecco che nella mattinata di domenica si è presentata davanti al centro sociale Lambretta di Milano. Con lei alcuni consiglieri comunali del Pd milanese. L'obiettivo? Contrastare un presidio della Lega con Matteo Salvini e Silvia Sardone per chiedere lo sgombero. Ma in mezzo ai manifestanti sventolava anche la bandiera dei partigiani titini: il Tricolore con la stella rossa centrale, simbolo di tirannia e violenza.

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L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana non ha condannato subito l'episodio e non ha preso neppure le distanze da quella bandiera. Eppure quanto accaduto non è passato inosservato all'Unione degli istriani che sui social scrive: "La Salis con gli Antifa è quanto di più scontato si possa vedere in una fotografia; la novità sta nella bandiera garibaldina esibita della europarlamentare di AvS al centro sociale Lambretta a Milano, uno dei tanti illegali ancora da sgomberare". E ancora: "Siamo peraltro sicuri che questa ragazza - impegnata a cercare di espropriare gli italiani possessori di case sfitte, robe da matti! - nemmeno si rende conto di cosa quello straccio voglia dire e tanto meno, quindi, quello che hanno fatto a noi giuliano dalmati, prima e dopo Porzûs, e prima e dopo il maggio 1945, i portatori di quel malefico vessillo. Questo è il livello delle nuove forze della sinistra italiana".

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