Fabrizio Corona, non si ferma all'alt dei carabinieri: bloccato e denunciato. Lui smentisce ma...

Non si ferma all'alt dei carabinieri e viene denunciato: nuovi guai per Fabrizio Corona, stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa. Sarebbe successo la notte scorsa: l'ex re dei paparazzi sarebbe stato denunciato dai carabinieri a Milano dopo essere stato controllato da una pattuglia all'angolo tra via Moscati e corso Sempione. Secondo quanto trapelato finora, Corona avrebbe compiuto una manovra azzardata e i militari l'avrebbero raggiunto, controllato e denunciato per guida senza patente e violazione della segnaletica stradale. Invece l'auto, che pare fosse già sottoposta a fermo amministrativo, sarebbe stata sequestrata.

Corona ha commentato la notizia con una storia su Instagram in cui smentisce tutto scrivendo: "Fake news!!". E rimandando un suo intervento alle 18 di oggi, giovedì 15 ottobre. Nelle ultime settimane si era tornato a parlare di lui per via di un'aggressione subìta sotto casa. Lo scorso sabato pomeriggio, il 52enne era stato accerchiato, minacciato con un cacciavite e infine rapinato nei pressi del suo appartamento a Milano. In particolare, gli erano stati portati via un paio di orecchini e due collane da 400 euro. Dopo la fuga degli aggressori, Corona aveva immediatamente chiamato i soccorsi, rifiutando però il trasporto in ospedale e le cure mediche.