Michela Ponzani si becca la querela: la frase che ha fatto infuriare La Russa

Un intervento che non è passato inosservato. Tanto che il presidente del Senato ha deciso di sporgere querela. Destinataria: Michela Ponzani. Nella puntata di Otto e Mezzo di giovedì sera, la storica, infatti, si è lasciata andare ad alcune esternazioni che collegavano la morte dell’agente Antonio Marino, ucciso nel 1973 nel corso di scontri di piazza, con La Russa.
«Se nel 1973 fosse stato approvato un decreto sicurezza come quello che viene discusso e approvato oggi, probabilmente noi oggi non avremmo un Presidente del Senato», ha detto Ponzani nel corso della trasmissione condotta da Lilli Gruber, riferendosi alla manifestazione a Milano del 12 aprile 1973, quando fu organizzato un corteo della “maggioranza silenziosa” durante il quale, in seguito a scontri violentissimi con le forze dell’ordine, una bomba a mano colpì e uccise l’agente Marino. La Russa, che all’epoca era tra i leader del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento sociale, partecipò al corteo.
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Gli esecutori materiali Vittorio Loi e Maurizio Murelli furono condannati per omicidio e strage, mentre La Russa fu prosciolto da ogni responsabilità. «Il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, ha dato mandato ai propri legali di adire le vie giudiziarie nei confronti di Michela Ponzani in relazione alle dichiarazioni gravemente lesive da lei rilasciate il 22 ottobre nel corso della trasmissione Otto e mezzo» si legge in un comunicato del suo portavoce.
Inoltre, La Russa, che «ha disposto anche il monitoraggio delle dichiarazioni rese negli ultimi giorni da altri soggetti», «procederà nelle sedi giudiziarie nei confronti di chiunque associ il suo nome alla tragica morte dell’agente Antonio Marino», si legge in un comunicato del suo portavoce.
«È infatti documentalmente accertata non soltanto l’assenza di qualsiasi sua responsabilità in relazione a quella tragica vicenda, ma persino alla semplice ipotesi di manifestazione non autorizzata. A conferma di ciò, il presidente La Russa può vantare un certificato penale intonso» conclude la nota.