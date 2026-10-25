Michela Ponzani si becca la querela: la frase che ha fatto infuriare La Russa

Un intervento che non è passato inosservato. Tanto che il presidente del Senato ha deciso di sporgere querela. Destinataria: Michela Ponzani. Nella puntata di Otto e Mezzo di giovedì sera, la storica, infatti, si è lasciata andare ad alcune esternazioni che collegavano la morte dell’agente Antonio Marino, ucciso nel 1973 nel corso di scontri di piazza, con La Russa.

«Se nel 1973 fosse stato approvato un decreto sicurezza come quello che viene discusso e approvato oggi, probabilmente noi oggi non avremmo un Presidente del Senato», ha detto Ponzani nel corso della trasmissione condotta da Lilli Gruber, riferendosi alla manifestazione a Milano del 12 aprile 1973, quando fu organizzato un corteo della “maggioranza silenziosa” durante il quale, in seguito a scontri violentissimi con le forze dell’ordine, una bomba a mano colpì e uccise l’agente Marino. La Russa, che all’epoca era tra i leader del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento sociale, partecipò al corteo.