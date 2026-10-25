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Massimo Giletti, Fedez lo attacca: "Fa feccia, dovrebbe rialzare la schiena"

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domenica 25 ottobre 2026
Massimo Giletti, Fedez lo attacca: "Fa feccia, dovrebbe rialzare la schiena"

1' di lettura

Volano insulti e accuse pesanti tra Fedez e Massimo Giletti. Lo Stato delle Cose, il programma in onda su Rai 3, voleva sentire il rapper milanese dopo il botta e risposta con Marracash sulla violenza dei maranza scoppiata lo scorso weekend a Milano. Ma l'ex marito di Chiara Ferragni è parso subito ostile. E si è scagliato contro il conduttore.

"Che siate d'accordo con me o non siate d'accordo con me, Giletti fa feccia - ha detto Fedez all'inviato del programma di Rai 3 -. So che probabilmente verrà montato solo io che dico: 'Giletti fa feccia'... siccome ho elencato tutta una serie di motivazioni per il quale secondo me Giletti fa feccia, dovrebbe un attimo rialzare la schiena, farsi un po' di esami di coscienza e rivalutare un po' la deontologia con cui lavora. Per me non è possibile interloquire con il programma su cui atterra questo servizio".

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Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato. "Ma davvero sono io a dover fare un esame di coscienza? Ma davvero sono io a dover raddrizzare la schiena? Va bene - ha risposto Massimo Giletti -, ne parliamo domani sera a Lo Stato delle Cose 21:15 su Rai 3".

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