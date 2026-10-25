I parà della Folgore a Milano: "Solo ai delinquenti e a...", la foto che spappola i fegati rossi

"Solo ai delinquenti e a qualche sessantottino in ritardo con la storia danno fastidio le nostre donne e i nostri uomini in divisa. Buon lavoro ai 500 paracadutisti della Folgore, impegnati da oggi a Milano nell’ambito dell’operazione Strade sicure". A Ignazio La Russa basta qualche foto dei parà schierati a Milano per arginare il "sabato sfascista" di antagonisti e centri sociali per proteste della sinistra contro "l'occupazione militare" della città.

Più che occupazione militare, un presidio di sicurezza e legalità che aveva un unico obiettivo: evitare che sotto la Madonnina e davanti al Duomo si ripetessero le scene vergognose di una settimana fa: incendi sul selciato, transenne travolte, vetrine spaccate, negozi saccheggiati, oltre ai "tradizionali" assalti alle forze dell'ordine. E l'obiettivo è stato centrato. Anche per la presenza dell'esercito, di maranza non si è vista l'ombra e le manifestazioni sono andate in scena in maniera pacifica, per il sollievo dei negozianti (7 su 10 hanno deciso di restare aperti in ogni caso), milanesi e turisti.

Il presidente del Senato ha condiviso su Instagram le foto della Folgore che pattuglia le vice del centro milanese. In copertina, un bambino che dà il "cinque" a un militare sotto gli occhi sorridenti della madre. Immagini che faranno esplodere i fegati (rossi) di sedicenti "antifa" e politici (milanesi e non) che sembravano più preoccupati di lasciare mano libera ai dimostranti che garantire la sicurezza a tutti. A chi voleva scendere in piazza e a chi, semplicemente, non voleva vivere un sabato di guerriglia.