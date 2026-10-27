Silvia Sardone querela il rapper Meloni: vergogna oscena contro di lei e il figlio

Silvia Sardone querela Meloni. No, non si tratta della presidente del Consiglio, ma di un rapper di origini sarde. All'anagrafe Alessandro Meloni, il cantante ha 26 anni ed è cresciuto a Verona. Il suo nome d'arte? Melons. L'artista avrebbe descritto l'europarlamentare della Lega all’interno di una serie di atti sessuali con volgari appellativi. La deputata milanese, ora candidata per Palazzo Marino, ha querelato il musicista per diffamazione aggravata a mezzo di pubblicità.

Come riporta il Corriere della Sera, alcune strofe del brano intitolato alla Sardone contengono riferimenti agli stessi figli della europarlamentare, entrambi minorenni. La canzone diventa virale. E arriva persino negli smartphone dei conoscenti del figlio 17enne, che gli cantano in faccia le strofe peggiori in metropolitana e anche a scuola. A quel punto Melons viene denunciato dalla Sardone ed è costretto a presentarsi in procura e interrogato. E come risultato scrive un’altra canzone simile coinvolgendo di nuovo Sardone insieme a Matteo Salvini, la mette in altri video che vengono rilanciati e ricanta tutto ai concerti facendosi accompagnare dal pubblico.