Elettra Lamborghini choc: "Ho problemi seri. Sto pensando una cosa"

"So che molti di voi l'hanno notato perché sono meno 'spumeggiante' rispetto a prima e vi ringrazio dei vostri messaggi... ma sì, purtroppo da ormai qualche mese sto avendo dei seri problemi fisici che non fanno che peggiorare... ed ovviamente stanno condizionando anche del mio umore e la mia mente...", ha scritto.

Non deve essere un periodo semplice per Elettra Lamborghini . La cantante e showgirl bolognese protagonista di Tale e quale Show su Rai 1ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha informato i fan sulle sue condizioni di salute, tutt'altro che ottimali. Elettra ha spiegato che da qualche tempo soffre di seri problemi fisici, che influenzano anche il suo umore.

E poi: "Sto cercando di affrontare tutto con un sorriso laddove possibile, anche se cerco di camuffarlo... non vi nego che sto pensando costantemente di annullare tutti gli impegni (come ho fatto da dicembre in poi) ma ho preso i miei impegni e cercherò di portarli a termine nella maniera migliore possibile... non entro nei dettagli...".

Stando alle ultime informazioni, Lamborghini soffrirebbe di gastrite, mal di testa, crampi addominali e una strana sensazione che avverte da appena sveglia. La cantante avrebbe anche iniziato un diario nel quale si segna i giorni in cui sta male. "Ho iniziato da poco - racconta -, perché sto avendo una situazione assurda". "Questo - conclude - mi ricorda di cercare di essere gentile, perché non sai mai a cosa una persona sta andando incontro".