José Altafini, la confessione a Un Giorno da Pecora: "Io sono di destra"

Lula ha vinto le Presidenziali in Brasile. Nonostante tutti i sondaggi, il candidato progressista ha avuto la meglio di Flavio Bolsonaro e, al fotofinish, è riuscito a strappare una vittoria insperata. La sinistra italiana, non avendo altre soddisfazioni nostrane, festeggia più di tanti altri cittadini brasiliani. Tra questi c'è anche José Altafini. L'ex bomber di Milan, Napoli e Juventus ed ex opinionista per Sky Sport è stato ospite di Un Giorno Da Pecora, il programma in onda su Rai Radio 1 condotto da Nancy Brilli e Giorgio Lauro. E ha parlato, tra le altre cose, anche di politica svelando le sue preferenze.

L'ex attaccante del Brasile si è esposto pubblicamente, rivelando a tutti i radioascoltatori di essere un uomo di destra. I due conduttori gli hanno domandato infatti chi tra predilige Elly Schlein e Giorgia Meloni. Lui non si è sbilanciato ma ha detto chiaramente di non essere di sinistra. Subito dopo la conversazione si è spostata sul suo Brasile. "In Brasile avresti dovuto votare per Bolsonaro?", hanno chiesto ad Altafini. "Non lo so, non lo conosco abbastanza", la sua replica da democristiano. "Quello di Lula è stato un 'golazo'?", altra domanda. Altra risposta da perfetto democristiano: "Penso di sì...".