"Brigate Rosa": ecco il podcast di Hoara Borselli, viaggio irriverente nel femminismo

21 ottobre 2023

"Che la lotta femminista non sia fatta solo di slogan e colori, riportiamo al centro le battaglie fondamentali che hanno contraddistinto un movimento per anni”. "Brigate Rosa" è un podcast in pieno stile Libero. Hoara Borselli, firma del nostro quotidiano, farà luce sulle le battaglie e le ideologie femministe degli ultimi anni. Con un approfondimento critico, esamina il panorama in continua evoluzione del femminismo contemporaneo, analizzando i successi ma soprattutto le controversie che hanno circondato e circondano questo movimento. Con una prospettiva bilanciata e un tocco di audacia, questo podcast offre un'opportunità di riflessione critica e una discussione aperta su un argomento di grande rilevanza sociale. Un ascolto obbligatorio per tutti coloro che desiderano comprendere meglio il panorama complesso del femminismo contemporaneo. Seguiteci.