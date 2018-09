Il panorama politico italiano si prepara a un nuovo terremoto con la nascita del "Partito Gay", nuova forza politica che promette di dare voce al mondo degli attivisti Lgbt. L'annuncio, riporta il Tempo, arriva dal portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo, che ha già messo nero su bianco tutti i documenti necessari, a partire dal simbolo registrato all'Ufficio italiano brevetti e marchi del Mise. Naturalmente il logo sarà arcobaleno, con la scritta "Europa Italia". Due le varianti per il nome del partito, non si sa ancora quindi se si chiamerà "Lista Gay" o "Partito Gay".

Quel che è certo nella testa di Marrazzo è il successo assicurato del Partito gay, sostenuto dai dati di un sondaggio che lui stesso ha commissionato all'Istituto Euromedia Research a gennaio scorso. I numeri sono incoraggianti e piazzano il Pg al 6,2% delle preferenze, in più c'è ben il 27,3% dell'elettorato che vede il progetto "con interesse".

Marrazzo ha davanti due strade, entrambe convenienti se si dovesse andare subito al voto. La prima è correre da solo e strappare qualche seggio in Parlamento. La seconda è coalizzarsi con un altro partito: se lo facesse con il M5s potrebbe anche superare il 4%, con il Pd resterebbe al 3% e con Leu non andrebbe oltre il 2,1%. Se per caso trovasse un accordo con il centrodestra, sarebbe un massacro elettorale all'1,6%.