Sa bene anche a lei che a questo giro le è andata bene. E che a Montecitorio ci è entrata solo perché ha ottenuto di farsi candidare ben lontana dalla sua Arezzo e dalle spine di banca Etruria, in quel collegio di Bolzano che è un feudo del Pd. Ma, insomma, alla prossima tornata sarà difficile proseguire con la politica. E così, Maria Elena Boschi da Laterina sta già guardando al "dopo". Come riporta Il Fatto Quotidiano, l'ex ministra delle Riforme ed ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, esperta di diritto societario sarebbe entrata nello studio legale di Francesco Bonifazi a Firenze, fondato oltre che dal senatore renziano e tesoriere Pd anche dal capo di Toscana Energia Federico Lovadina e dall'"altro" fratello della Boschi, Emanuele Boschi, che non è quel Pier Francesco che le fa spesso da scorta in viaggi ed eventi mondani. Il curriculum della Boschi però non compare ancora sul sito di "Bl", questo il nome dello studio.