Fine imminente della parabola politica del M5s, che come un Matteo Renzi qualsiasi passa a tempo super-record dalle stelle alle stalle? Possibile, probabile. Almeno questo è quello che pensano gli italiani interpellati da Nando Pagnoncelli per un sondaggio Ipsos proposto a diMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7, nella puntata di martedì 19 febbraio. Il quesito, secco, è assolutamente chiaro: "Elezioni in Abruzzo e Sardegna, voto sul caso Salvini-Diciotti: M5s si gioca il futuro politico?". Altrettanto chiara la risposta fornita dal campione interpellato da Pagnoncelli: per il 47% sì, i grillini si giocano il futuro politico. Per il 24% no e il restante 29% non sa o non indica. Il messaggio è insomma chiarissimo: su questi appuntamenti Luigi Di Maio e compagni si giocano tutto. Il finale? Potrebbe essere disastroso (per loro, s'intenda). In Abruzzo è stata una Caporetto mentre il voto su Salvini sta dilaniando i pentastellati. Resta soltanto la Sardegna, dove sondaggi alla mano il disastro alle urne è super-annunciato: grillini, dunque, finiti? Staremo a vedere.