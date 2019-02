L'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni ha trascorso la prima notte in carcere nella casa circondariale di Bollate, a Milano, rinchiuso nel I reparto, dove si trovano anche altri detenuti famosi per vicende di cronaca nera che hanno avuto particolare clamore mediatico in passato.

Formigoni, condannato a oltre 5 anni, condivide la cella con altri due detenuti con pena definitiva, come Costantino Passerino, anche lui condannato in Cassazione per lo stesso processo. Nella palazzina di quattro piani è permesso ai detenuti di circolare dalle 8 alle 20. Quindi non sarà difficile per l'ex presidente lombardo incrociare altri detenuti noti come Alessandro Boettcher, condannato lo scorso luglio a 23 anni di carcere per aver sfigurato con l'acido Stefano Savi e tentanto di sfregiare allo stesso modo il fotografo Giuliano Carparelli. Nella struttura di Bollate c'è anche Alberto Stasi, condannato all'ergastolo il 13 novembre 2015 per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi.