Garlasco, il furto misterioso a casa Poggi?

Due mesi dopo il delitto di Chiara Poggi, quando ancora la scena del crimine era sotto sequestro e la famiglia si era momentaneamente trasferita altrove, qualcuno entrò nella villetta rimasta disabitata. Un furto, mai chiarito fino in fondo, che oggi torna sotto i riflettori con un retrogusto sinistro, in una vicenda già carica di zone d’ombra.

La casa si trova al civico 101 di via Sassi, in una tranquilla zona residenziale di Gropello Cairoli, piccolo comune in provincia di Pavia. È l’abitazione che apparteneva alla nonna materna di Chiara, Mariuccia Galli, trasferita da tempo in una struttura per anziani. Da lì, dopo l’omicidio del 13 agosto 2007, i Poggi avevano trovato rifugio, costretti ad abbandonare la propria villetta di via Pascoli, sigillata dagli inquirenti.

Il 6 ottobre 2007, però, accade qualcosa di strano: come ricorda Il Tempo, qualcuno si introduce nella casa della nonna. Un furto silenzioso, privo di clamore mediatico, che passa quasi inosservato anche agli occhi degli investigatori. Eppure la vicenda era già emersa nei primi giorni successivi al delitto, quando alcuni vicini raccontarono di strani movimenti proprio nella villetta, la notte prima dell’omicidio.

Pier Luigi Mazzini, Vincenzo Gazzaniga e Massimiliano Ferrari, residenti nei pressi della casa, riferirono dettagli che oggi suonano inquietanti. È Gazzaniga a parlare per primo: la sera del 12 agosto, intorno alle 22.10, nota delle luci accese al piano superiore della villetta, dove da tempo nessuno abitava. Davanti alla cancellata – racconta ai carabinieri – è parcheggiata un’auto. Non riesce a identificarla, ma è certo che non fosse lì per caso.