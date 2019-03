Un Silvio Berlusconi sempre più scatenato contro il governo gialloverde. Un Cavaliere ottimista dopo gli ultimi sondaggi che certificano il crollo M5s e l'ascesa di Forza Italia. Sul governo, il leader azzurro afferma: "È un grande caos, una macedonia impazzita". E ancora: "Prima vanno a casa meglio è". Così da Potenza dove parte la campagna elettorale in vista delle Regionali in Basilicata, in calendario il 24 marzo. "Dall'estero ci guardano con grande perplessità e sono molto preoccupati per come possa andare l'Italia se questo governo non va a casa. L'attaccamento al potere dei membri del governo resisterà e il colpo potrà essere dato solo dal risultato delle elezioni per l'Europa. La discesa verticale dei Cinque Stelle penso avrà ripercussioni", profetizza.

E ancora, Berlusconi aggiunge: "Sembra che gli italiani abbiamo finalmente aperto gli occhi e abbiano capito chi sono questi personaggi che non hanno mai lavorato nella loro grandissima percentuale e non sono mai riusciti a fare in vita loro mai nulla di buono né per se stessi né per le loro famiglie". Poi il consueto messaggio rivolto a Matteo Salvini: "Il centrodestra è l'alleanza naturale in Italia, i risultati in Abruzzo e Sardegna lo hanno dimostrato. Io sono convinto che lo dimostreranno presto anche in Basilicata", ha sottolineato, "A Salvini ho da dire solo di tornare a casa il più presto possibile", ha concluso. Messaggio che però, probabilmente, il leghista ancora una volta non raccoglierà.