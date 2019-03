"Mi sono rotto le p***". Matteo Salvini al Forum di Confcommercio si è sfogato contro il ministro dell'Economia Giovanni Tria, colpevole di "metterci troppo" a dare il via libera per i risarcimenti ai truffati delle banche Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti.











Sui rimborsi, ha spiegato il vicepremier, "c'è il Mef" che "ci sta mettendo un po' troppo tempo per i miei gusti. A proposito di Europa, al Mef stanno aspettando la risposta dell'Europa, mi sono rotto le p*** e oggi lo dirò allo stesso ministro dell'Economia, perché i risparmiatori non possono aspettare tempi e dubbi dell'Europa". I decreti "li deve firmare lui", cioè Tria, Salvini non può far altro che "chiedergli di farlo".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev