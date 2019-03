L'amministrazione delegato di Acea, Stefano Donnarumma, risulta indagato nell'ambito dell'indagine che mercoledì scorso ha portato all'arresto di Marcello De Vito, ex presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa di corruzione riguarderebbe sponsorizzazioni, ognuna da 25mila euro, che Acea ha fatto in occasione dei concerti di Natale 2017 e 2018 presso l'auditorium di via della Conciliazione a Roma.