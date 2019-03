A L'Aria che tira di Myrta Merlino si parlava delle elezioni regionali in Basilicata. All'ordine del giorno la vittoria del centrodestra, la Lega che mette il turbo e l'impressionante crollo dei grillini. Tra gli ospiti in collegamento anche Vittorio Feltri, direttore di Libero, che picchia duro su Luigi Di Maio e compagni: "Il M5s si sta sgretolando, non è una novità della Basilicata. Basta dare un'occhiata a tutti i sondaggi per capire che il Movimento non ha agito in modo brillantissimo... Di questa cosa - ha aggiunto Feltri - non sono particolarmente addolorato, anzi quasi quasi sono euforico".

Il vero trionfatore in Basilicata come detto è stato Salvini, che anche stavolta ha vinto però con il sostegno dell'intero centrodestra. Quanto durerà la doppia-formula tra elezioni locali e quelle nazionali, secondo Feltri dipende più dagli altri che dallo stesso Salvini: "Lui sta ancora con il M5s perché non c'è alternativa. Dopo le Europee, se si conferma la tendenza della Lega ad aumentare il consenso in modo considerevole e se il M5s calerà, allora si potranno cambiare alleanze e governo. Per ora fa benissimo Salvini a rimanere dov'è".

In passato lo stesso Feltri aveva criticato Salvini per aver deciso di portare la Lega anche al Sud: "Io stesso la ritenevo un'impresa velleitaria - ha aggiunto il direttore -. E invece ha avuto ragione. Non c'è da stupirsi, perché i veri danni dell'immigrazione li ha subiti innanzitutto il Meridione".