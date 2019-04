"Ma quale Lombardia, tutto falso". Enrico Mentana in diretta sul TgLa7 smonta in pochi secondi e con una sola schermata la balla di Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza. Per dare forza alla misura bandiera del Movimento 5 Stelle, il vicepremier ha ripetuto per giorni che la maggioranza delle domande di accesso all'assegno provenivano dalla regione-simbolo del Nord.











Argomento buono per disinnescare le accuse di sussidio rivolto principalmente al Sud, la critica più pesante sollevata dall'alleato leghista. Balle, appunto. Numeri alla mano, si spiega al TgLa7, il primato di richieste spetta proprio alla Campania di Di Maio con 137.200. "E nella sola provincia di Napoli - nota Mentana - le richieste sono state superiori a quelle provenienti da tutta la Lombardia", quarta in classifica con 71.310 domande dietro a Sicilia (128.809), Lazio (73.535) e Puglia (71.310). E ora Di Maio cosa si inventerà?