Spuntano due nomi vip tra i possibili candidati del Movimento 5 stelle in vista delle elezioni europee. I pentastellati hanno dovuto rinunciare ad Alessandro Di Battista che non ha dato la sua disponibilità a correre per il voto del 26 maggio e ora, riporta il Corriere della Sera, puntano su cinque capolista donne.

Uno di questi nomi è quello di Luisella Costamagna, giornalista, famosa per le sue trasmissioni con Michele Santoro e ora opinionista a La Verità. Pare proprio che la Costamagna sia tra le candidate su cui punta Luigi Di Maio ma la diretta interessata non conferma e non smentisce l'indiscrezione: "Non rispondo", dice.

E non è il solo volto noto. Tra le donne su cui puntano i Cinque stelle ci sarebbe anche un'altra bionda, Licia Colò, fortemente voluta da Di Maio. In Sicilia, infine, sarebbe quasi fatta per Federica Argentati, agronoma stimata dal luogotenente grillino Giancarlo Cancelleri.