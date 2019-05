Forza Italia guidata da una donna? Non è da escludere. Antonio Tajani, ospite di Lucia Annunziata a In Mezz'ora in più su Rai 3, lascia aperta la possibilità che, in futuro, possa essere un'azzurra la leader del partito di Silvio Berlusconi: "Per ora un leader ce l'abbiamo", dice il presidente del Parlamento Europeo, "però tutto è possibile".

In realtà, sottolinea il Tempo, è dal 2007 che si parla di una guida femminile per Forza Italia. E allora in pole positione c'era Michela Vittoria Brambilla, che a quel tempo era la numero uno dei giovani imprenditori di Confcommercio. Adesso ci sono tante azzurre pronte: la presidente del gruppo alla Camera Mariastella Gelmini, la sua omologa al Senato Anna Maria Bernini e Mara Carfagna, vicepresidente della Camera.

Tutte e tre hanno fatto parte dell'ultimo governo Berlusconi ma Gelmini e Carfagna sembrano al momento le più quotate. L'ex ministro dell'Istruzione ha un profilo più rivolto al mondo delle imprese, e del Nord, la Carfagna ha delle posizioni contrarie a quelle di Matteo Salvini. Potrebbero però esserci delle outsider come Gabriella Giammanco e Annagrazia Calabria. Ma anche Annaelsa Tartaglione, giovanissima coordinatrice regionale in Molise dal 2017 e alla prima legislatura alla Camera. E poi c'è sempre la ribelle Alessandra Mussolini.