"Se dovessi sentire i toni della settimana scorsa, l'Italia ha bisogno di una marea di 'Si', se il governo è costruttivo si va avanti per 4 anni, altrimenti io non tiro a campare". Matteo Salvini, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, lancia un chiaro segnale a Luigi Di Maio e agli alleati del Movimento 5 stelle: "Sono un pochino permaloso", ammette, "però vado oltre e supero le critiche. Se penso che ci sia spazio per lavorare, dimentico e vado avanti. La riforma fiscale è pronta, la riforma della scuola è fondamentale e soprattutto la revisione delle regole europee".

E ancora il leader della Lega rimarca la sua intenzione di soddisfare le richieste degli italiani: "Io incontro persone in difficoltà ogni giorno. Gli italiani domenica hanno deciso con la loro testa, io continuo a non rispondere, io spero che i 'No' dei 5Stelle si trasformino in 'Si'", anche perché "mi pagano per risolvere i problemi. Ogni giorno in campagna elettorale c'era qualcuno contro di me. Ringrazio i 9 milioni di italiani".

Poi, su Roberto Fico: "Ho avuto l'onore di veder sfilare per ore la parte più bella d'Italia, dai 20 ai 90 anni. Non so con chi ce l'avesse Fico, ha mancato di rispetto a donne e uomini che per la patria hanno rischiato la vita".