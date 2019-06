Un ticket "diabolico" con Alessandro Di Battista. C'è qualcosa che Matteo Salvini ancora non ha capito su Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, e prova a spiegarglielo Luigi Bisignani sul Tempo. Il leader della Lega "fa un punto d'onore nel rispettare il patto leonino stretto con Di Maio", spiega Bisignani, ma non sa che "il suo Giggino è stato già mollato dalla Casaleggio Associati".













Via alle danze per la successione grillina, dunque, con Davide Casaleggio che sarebbe tentato di lanciare "un nuova coppia di lotta e di potere: Dibba e Chiara Appendino, sindaco di Torino", che "col suo inglese perfetto" tanto piace tanto al figlio del fondatore del Movimento. Agli elettori, si vedrà.