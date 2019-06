L'avvertimento di Alessandra Ghisleri: vero, la Lega vince anche nelle roccaforti rosse come Ferrara, travolge tutti alle europee, Matteo Salvini macina record di gradimento eppure c'è qualcosa di cui dovrebbe preoccuparsi. Secondo la sondaggista di Euromedia Research, nei sistemi di elezione a doppio turno come le amministrative il leader del Carroccio soffre della "sindrome Marine Le Pen": tutti contro di lui.











Il ritorno di uno schema bipolare, con i 5stelle che gradualmente stanno cedendo il passo al ritorno del Pd in uno schema classico centrodestra-centrosinistra potrebbe non essere una buona notizia per Salvini, anche a livello politico, perché contribuisce a saldare due mondi che negli ultimi 5 anni sono stati alternativi come quello dem e quello grillino. Dal voto di domenica scorsa, conclude la Ghisleri, si possono trarre due lezioni: "Casi come quello di Livorno o di Campobasso hanno mostrato una convergenza di voti tra sinistra e 5Stelle. Piuttosto". Secondo: "Questo turno ribadisce la centralità del localismo di cui spesso la politica si dimentica: a vincere nei territori sono le persone, si affermano i candidati di cui ci si fida".