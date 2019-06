Se fosse così, Matteo Salvini sarebbe destinato a governare ancora per qualche anno. Lorenzo Pregliasco, sondaggista di Youtrend, sul Fatto quotidiano analizza l'esito del ballottaggio di domenica e delle amministrative in generale. Primo punto: l'alto tasso di astensione degli elettori del Movimento 5 Stelle, "una costante di quando il loro candidato è escluso" e un dato che penalizza fondamentalmente il centrosinistra. Secondo punto, aspetto che da locale diventa di rilevanza nazionale: "Tenendo conto del caso di Campobasso, probabilmente gli elettori del Movimento 5 Stelle percepiscono il Pd più lontano di quanto gli elettori di centrosinistra non percepiscano i 5 Stelle".











Anche secondo Pietro Vento, direttore dell'Istituto di ricerche Demopolis, l'elettore grillino "non tradisce". Un livello di fidelizzazione politica, sottolinea l'esperto sempre al Fatto, che spinge i simpatizzanti del M5s a scegliere un proprio candidato oppure ad astenersi. Con buona pace di chi, dentro e fuori dal Pd, auspica una convergenza degli elettorati per sbarrare la strada alla Lega.