Una ventina di giorni alla convention di Giovanni Toti al teatro Brancaccio. Evento di rottura. Evento con cui il governatore della Liguria sfida Forza Italia e il suo leader, Silvio Berlusconi, con cui è in rottura da tempo. Fari dunque puntati sul Brancaccio: chi ci sarà? Chi andrà? Chi se ne terrà lontano? Gli azzurri che vi prenderanno parte, va da sé, prenderanno anche posizione. E ora, affaritaliani.it, pur senza fare nomi avanza un'ipotesi suggestiva. E (forse) amarissima per il Cavaliere. Gli esponenti di Forza Italia presenti alla convention di Toti saranno tantissimi e in varie forme: chi in sala, chi in collegamento, chi in sala ma nascosto. Ma la notizia è un altra. Si legge infatti: "C'è chi giura che anche qualcuno del cerchio magico di Arcore sarà presente". Resta però un dubbio sull'eventuale presenza di fedelissimi di Berlusconi. Sarà una scelta di rottura, un modo per affrancarsi dal leader, oppure sarà l'ennesimo colpo di teatro del Cavaliere, che "spedirà" qualcuno in missione per mettere il cappello sull'evento? Ad ora è difficile dirlo. Come detto, non resta che attendere il 6 luglio. E non resta che attendere quello che, eventualmente, i partecipanti alla convention diranno in quell'attesissimo giorno.

Leggi anche: Così Giorgia Meloni si è divorata Silvio Berlusconi