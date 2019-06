Non ci sono buone notizie per Giovanni Toti. Da tempo si parla del suo progetto L'Italia in crescita ma il suo soggetto politico non passa la prova dei numeri. Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, un nuovo partito guidato dal governatore ligure non raccoglierebbe consensi sufficienti. Il 65 per cento degli intervistati risponde che non lo voterebbe, il 29 per cento non sa e solo il 6 per cento dà una risposta affermativa. Una percentuale di no molto alta anche tra gli elettori di Forza Italia: 60 per cento.