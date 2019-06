Giuseppe Conte con Salvini: "Procedura d'inflazione? Blocchiamo tutto"

Non è bastata la lettera del premier Giuseppe Conte nè i due giorni di vertice europeo per assicurare all’Italia la salvezza dalla procedura per debito eccessivo che si avvicina sempre di più. La trattativa non ha fatto progressi, e il silenzio della Ue è più preoccupante che carico di speranza. In attesa dei nuovi dati che arriveranno con l’assestamento di bilancio promesso per mercoledì, la Commissione resta ferma sulle sue richieste, appoggiata dai Governi.

Giuseppe Conte cerca nella lunga notte europea - si legge su La Stampa - una strada per smarcarsi dal duplice assedio della Ue e di Matteo Salvini. La procedura per debito eccessivo dell' Italia è a un passo, il ministro degli Interni torna a bastonare sui soldi e vincoli Ue proprio mentre il premier combatte per conquistare centimetro dopo centimetro la fiducia perduta dei negoziatori europei. Luigi Di Maio avverte: "Se cerca una scusa per far saltare tutto lo dica".

Per approfondire leggi anche: Silvio Berlusconi in aiuto a Giuseppe Conte



Anche il premier Conte è stupefatto dalla nuova raffica di dichiarazioni di Salvini sull'urgenza di trovare 10 miliardi per la flat tax: "Sul fisco io sono il più ambizioso di tutti - spiega Conte- Voglio una riforma forte e complessiva e non mi accontento di abbassare un' aliquota". Ma quando il vicepremier della Lega dice che la procedura «va evitata, ma non a ogni costo», il capo del governo davanti ai suoi collaboratori mentre atterra a Roma reagisce spazientito: "Ci risiamo. Io faccio i salti mortali per evitare la procedura. Se ne assumerà le responsabilità". Il confronto potrebbe tenersi tra oggi e lunedì.