Quale o-ne-stà, o-ne-stà? Anche i grillini pensano alla poltrona. Lo dimostra la vicenda che arriva da Sedriano, comune nel Milanese, il primo nella storia ad essere stato sciolto per mafia e successivamente strappato dal M5s. Il punto è che il vicesindaco Davide Rossi, sottolinea ilfattoquotidiano.it, ha usato in due distinte occasioni (almeno quelle in cui è stato sorpreso) il pass disabili per padre morto per parcheggiare la sua auto. Ovviamente i regolamenti comunali prevedono la restituzione del pass dopo il decesso del titolare. E il signor Rossi si è rifiutato di chiarire in consiglio comunale cosa sia accaduto, mentre il gruppo M5s di Sedriano gli ha salvato la poltrona, bocciando la mozione di sfiducia. Insomma, tutto il mondo è paese. Ma sulla vicenda picchia duro Giorgia Meloni, che prende la mira ed apre il fuoco su Twitter: Usa il pass disabili del padre morto per parcheggiare, i compagni del Movimento 5 Stelle gli salvano la poltrona. La chiamavano onestà...". Poco da aggiungere.

Leggi anche: Gli insulti di Marco Travaglio a Matteo Salvini

Di seguito il tweet di Giorgia Meloni: