Contro una eventuale procedura di infrazione è sceso in campo anche Sergio Mattarella che ha rassicurato l'Europa: "Noi crediamo che non abbia ragione di essere aperta", "il disavanzo di bilancio in Italia è passato dal 2,4 al 2,1 tra il 2017 e il 2018, l'avanzo primario è passato dall'1,4 all'1,6: sono due dati di trend positivi per i conti pubblici". E ancora: "L'Italia è la terza economia dell'Ue ed è la seconda manifattura d'Europa".

Un messaggio chiaro in difesa del governo e dell'Italia. Ma non solo. Perché dietro queste dichiarazioni c'è altro. Non è la prima volta che Mattarella si augura che sia evitata la procedure, riferiscono fonti del Quirinale a Il Giorno, "sarebbe, del resto, ben strano che il Capo dello Stato tifasse perché si faccia del male al proprio Paese". Matteo Salvini ha detto: "Sono assolutamente d'accordo con Mattarella" e il Quirinale ha tirato un sospiro perché prima o poi, con ogni probabilità molto presto Salvini e Mattarella avranno giudizi diversi sulle scelte calde da compiere. Per esempio se e come interrompere in anticipo la legislatura.

Si sa infatti che il presidente della Repubblica preferirebbe evitare le elezioni anticipate. Ovviamente non potrà fare nulla se Lega e M5s decidessero di tprnare alle urne. Nemmeno ipotizzare un governo tecnico se si dovesse aprire la crisi di governo a luglio e, di conseguenza, votare a settembre. Se però Salvini volesse aprire la crisi in autunno, lo scenario cambierebbe anche per il Colle: con la manovra economica da scrivere e il rischio della speculazione, andare a votare, rischiando l' esercizio provvisorio dei conti pubblici, sarebbe una follia.