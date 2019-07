Carola Rackete, la furia di Daniela Santanché: "Una delinquente, ecco cosa si merita"

Daniela Santanchè, intervenuta durante la rassegna estiva "Liguria d'autore", ha parlato di immigrazione, confini ed Europa. Sul caso di Carola Rackete l'esponente di Fratelli d'Italia ha espresso parole molto dure dopo la notizia delle querele della capitana della ong Sea-Watch contro Matteo Salvini per alcuni post ritenuti diffamatori comparsi sugli account del Ministro dell'interno.

"Mi viene da sorridere perché questi falsi buonisti, quelli per la finta solidarietà hanno eletto ad eroina Carola, - ha detto Daniela Santanchè al margine dell'incontro - è una delinquente perché è una che ha stracciato le nostre vesti, è andata contro una nave militare, quindi è una che ha commesso dei reati, deve essere processata e mi auguro che abbia una condanna esemplare. Non è certo un'eroina, poco me ne frega che sia una donna, perché chi sbaglia, chi infrange le nostre leggi, poco importa se sia uomo o donna"