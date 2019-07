"Lo farà domani". Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del M5s, secondo quanto risulta al Messaggero lunedì "inizierà ad avviare l'iter per l'istituzione di una legge che porti alla commissione d'inchiesta sui finanziamenti ai partiti". Una coltellata "ad hoc" alla Lega, perché arriva a pochi giorni dallo scoppio del caso Savoini, il faccendiere indagato per corruzione internazionale a Milano per la trattativa con petrolieri russi a Mosca, nell'ottobre 2018, su presunti finanziamenti (mai arrivati) al Carroccio.











I 5 Stelle agiranno, di fatto, in tandem con il Pd che con i capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio chiederà un'altra commissione, incentrata però solo sui rapporti tra Lega e Russia. In ogni caso, l'iniziativa dei 5 Stelle rischia di gettare nuova benzina sul fuoco di un'alleanza di governo mai così traballante.