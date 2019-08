Matteo Salvini non si sbilancia troppo sull'addio di Giovanni Toti a Forza Italia. Il ministro dell'Interno sembra aver capito che quel progetto ancora poco delineato è solo uno spauracchio destinato a durare poco. Ad avvalorare questa tesi c'è il sondaggio finito nelle mani dei leghisti e di Silvio Berlusconi, che dà a Cambiamo insieme (se così si chiamerà) circa il 2 per cento. In Liguria la forza elettorale di Toti è stimata dallo stesso Carroccio al 10 per cento, ma fuori dalla Regione i numeri sarebbero un po' più bassi.

Nel frattempo il più entusiasta sembra proprio Toti che va dicendo: "Saremo alleati della Lega e di Fratelli d'Italia. Siamo convintamente nel centrodestra e in questa famiglia vogliamo restare". E ancora: "Per farlo però possiamo soltanto ripetere all'amico Salvini di mollare il governo coi 5 Stelle. Dobbiamo costruire qualcosa che ci consenta credibilmente di poterci candidare davanti agli italiani". Toti pensa che nel 2020 Forza Italia continuerà a sostenere la sua ricandidatura a governatore della Liguria nonostante la drammatica rottura. Quello che Toti non ha considerato è che già dentro Fi si comincia a dire: "Bisognava buttarlo fuori mesi fa".