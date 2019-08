Ore vibranti, tese, misteriose. Ore che probabilmente portano verso la crisi di governo. Gli ultimi aggiornamenti: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Quirinale, per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riferiscono fonti parlamentari. Una probabile svolta nell'evolversi della crisi esplosa dopo il voto sulla Tav di ieri, mercoledì 7 agosto, al Senato. In mattinata, Luigi Di Maio ha rotto il silenzio, rispondendo alle parole di Matteo Salvini della sera precedente a Sabaudia. Su Facebook si è detto stanco del "dibattito sulle poltrone" in corso tra lui e l'omologo leghista. Il M5s, però, ha preso una posizione ufficiale, bollando come "follia" un esecutivo tecnico. Presa di posizione che può far intendere come quella di un governo tecnico possa essere una delle soluzioni sul tappeto.