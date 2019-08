Matteo Salvini detiene - a detta dei sondaggi - oltre il 38 per cento dei consensi. Per qualcuno però questi numeri non bastano a raggiungere il traguardo bramato dal leader leghista: governare da solo. "Anche con questo tour del Sud Salvini non riuscirà ad aumentare i consensi per la Lega in maniera esorbitante come al Nord", dice Clemente Mastellla alle pagine del Giornale. E ancora: "Se si andrà al voto, nei collegi maggioritari al Sud la Lega da sola non vincerà, vinceranno ancora M5s o Pd. Salvini potrà essere al massimo un figliastro del Sud, mai un figlio".

Il presagio del leader dei Popolari-Udeur e sindaco di Benevento è chiaro. L'ex dc infatti ridimensiona il successo del segretario della Lega: "Il vento oggi spira nella sua direzione, certo, ma nel corso della mia carriera ho visto entrare nei conclavi della politica papi e uscirne cardinali dimezzati". Dichiarazioni che arrivano a ridosso del comizio del ministro del Carroccio in Calabria, là dove invece è stato acclamato da una folla oceanica che gli ha espressamente chiesto di "non mollare".