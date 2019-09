"Il governo M5s-Pd? Mi auguro che duri il tempo necessario a eleggere il prossimo presidente della Repubblica": lo ha affermato il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un'intervista al Corriere della Sera, svelando di fatto il vero obiettivo di una delle più spregiudicate e clamorose operazioni di trasformismo politico degli ultimi 30 anni. Sala si è detto "disorientato da certi atteggiamenti" che gli sembrano "più la difesa di situazioni personali che atti politici".











"Il mio suggerimento al Pd è di tenere i nervi saldi ma fissare una linea oltre la quale non si può andare", ha spiegato. "Nessuno di noi si augura che il governo nasca solo per bloccare l'Iva e fare la finanziaria, ma per dare il via a una stagione riformista", ha sottolineato il sindaco di Milano, "vorrei che si profilasse una nuova stagione municipalista supportata da una nuova agenda urbana. Negli ultimi anni i Comuni hanno fatto meglio dei governi che si sono succeduti".