Maria Elena Boschi, la petizione grottesca: "Firma anche tu per Teresa Bellanova"

Come è arcinoto, la neo-ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova è stata attaccata e insultata per il vestito blu a coste che ha sfoggiato in occasione del Giuramento al Quirinale. Tra chi la ha difesa, anche Vittorio Feltri, con questo editoriale. Dunque al fianco del ministro si è schierata anche Maria Elena Boschi. Soltanto che lo ha fatto in modo grottesco, ovvero lanciando una petizione: "Basta giudicare le donne per come vestono". Che è un po' come lanciare una petizione per chiedere "la pace nel mondo": giustissimo in linea di principio, ma grottesco nella sostanza. E non solo perché impossibile, ma perché ci si chiede in che caso si possa "misurare" il giudizio su come si è vestita una donna: altrettanto in linea di principio, sarebbero da evitare anche i complimenti.

Il punto è che un discorso è argomentare la difesa alla Bellanova, un altro è lanciare ridicole petizioni. Ma tant'è, per farlo, la fu sottosegretaria ha scritto sul sito dei Comitati azioni civile: "La ministra Bellanova ha mostrato negli anni le sue capacità. Quando smetteremo di giudicare le donne per come si vestono sarà sempre troppo tardi. Firma anche tu se pensi che sia l'ora di farla finita coi due pesi e due misure tra uomini e donne". E ancora: "La storia di Teresa Bellanova è una storia piena di passione e voglia di fare: una ragazza che si è fatta da sola, lasciando presto gli studi per lavorare. Oggi questa donna libera e indipendente è ministra dell'Agricoltura. Eppure delle donne si continua a far notare l'aspetto fisico, l'abito o le scarpe, ma di un uomo no o comunque molto meno". Si continua a non capire, però, che cosa ci sarebbe da firmare...