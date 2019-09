Vittorio Feltri controcorrente su Matteo Renzi: "Il suo un vero capolavoro, il Pd ridotto in polvere"

"Matteo Renzi è riuscito in un vero e proprio capolavoro". Vittorio Feltri battezza così - ospite a L'Aria Che Tira da Myrta Merlino - la scelta azzardata dell'ex premier. "Sicuramente una cosa è certa: dal referendum ha imparato molto e ha messo in pratica gli insegnamenti che ha tratto, riuscendo a sfasciare un partito che può diventare polvere. Se questo governo durerà venti giorni, non sarò tra quelli che piangono".

Il direttore di Libero aveva già decretato la fine del Partito Democratico in un post su Twitter: "Quella di Renzi non è una secessione bensì una maxirottamazione. In un colpo solo ha distrutto Conte, Zingaretti e Di Maio. Quanto a Salvini, si è momentaneamente fatto fuori da solo". D'altronde Italia Viva (il nuovo partito del fiorentino) ha già "rubato" diversi senatori e deputati dalle fila del Pd. Giusto quanto bastano per far tremare la maggioranza giallo-rossa.