M5s, l'inciucio giallo-rosso miete già le sue vittime: big pentastellati lasciano e passano alla Lega

Il consigliere comunale pentastellato, Fabiano Cavina, è passato alla Lega. "Non rinnego nulla del mio passato di attivista e di convinto sostenitore degli ideali che hanno motivato le battaglie del movimento 5 stelle, ma di fronte all'immobilismo amministrativo della giunta imolese e all'indigeribile 'patto delle poltrone' che si è consumato a Roma non posso che dire addio a un movimento che mi ha deluso e non mi rappresenta più".

Dal movimento ha fatto un passo di lato anche Gabriele Betti, fedelissimo di Beppe Grillo e anima storica dei pentastellati imolesi: ha annunciato il suo ritiro dalla politica locale. L'ennesimo schiaffo alla sindaca pentastellata, portata a suo tempo in trionfo per avere sottratto il Comune alla sinistra dopo 73 anni di dominio. Manuela Sangiorgi si trova infatti ora alle prese con una maggioranza in frantumi.