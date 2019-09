"Luigi Di Maio non è più credibile, il suo percorso da politico anti-casta ad Alfano si sta completando". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, attacca il leader del Movimento 5 stelle: "Di Maio non potrà intestarsi molte battaglie in questo governo. Adesso va a New York e pensa di risolvere il problema del clima in 24 ore. E scatena l'ironia dei social. Credo abbia un serio problema di credibilità con gli italiani Gli hanno dato una poltrona di pregio per liberarsene".

