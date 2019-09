Vincenzo Bianconi è il nuovo candidato alla presidenza dell'Umbria che Pd e Cinque Stelle hanno designato per il loro Patto Civico. "Ho detto sì perché ho cercato sempre di contribuire al cambiamento. Faccio vita di sindacato di categoria da quando avevo 16 anni. Per dieci anni sono stato presidente dei giovani albergatori italiani, quindi presidente della Federalberghi umbra - ha raccontato alle pagine di Repubblica -. Ma ora per questa candidatura mi sono dimesso da tutto. Più precisamente, mi sono sospeso, anche dalla Confcommercio, anche da presidente dell'associazione del biodistretto di Norcia. Perché? Per ragioni di correttezza, di trasparenza, di integrità morale".

Eppure dal passato dell'imprenditore emerge un piccolo scheletro nell'armadio: "Io voto per le persone che mi piacciono e mi convincono, mai per lo stesso partito. Alle ultime comunali qui a Norcia per Nicola Alemanno, un civico di centrodestra, perché mi sembrava il più convincente. Sono un uomo libero di pensiero e di azione. Chi mi conosce lo può testimoniare". Un uomo libero che però potrebbe dare l'inizio ad altri patti regionali giallo-rossi: "Mi auguro sia una bella apertura di pista".