Alessandro Sallusti contro il governo: "Sciacalli verdi, ecco la patrimoniale ecologista"

Prende la mira ed apre il fuoco contro "gli sciacalli verdi". Si parla di Alessandro Sallusti, che nel suo fondo su Il Giornale di lunedì 23 settembre suona l'allarme circa la "patrimoniale ecologista" a cui pensa il governo Pd-M5s. Già, perché i giallorossi ipnotizzati da Greta Thunberg, "dopo quelle annunciate su auto, viaggi aerei e cibi confezionati", hanno fatto spuntare "la tassa sul riscaldamento sotto forma di aumento dell'Iva su gas ed elettricità. Altro che tasse verdi - rimarca il direttore -, queste sono solo tasse furbe, un modo di fare cassa colpendo i consumi inevitabili. Perché è ovvio che non ci si può spostare in barca a vela o a cavallo, ma in auto ed aereo; perché è evidente che le nostre case d'inverno devono essere tenute calde a tutela nostra e dei nostri nonni e bimbi che altrimenti rischierebbero di ammalarsi". Secondo Sallusti, "queste non sono ricette economiche, ma pasti di sciacalli. Ti colpiscono dove non ti puoi difendere, di fatto introducendo una patrimoniale mascherata da nobili principi ambientali e suddivisa in decine di balzelli, sperando così di farla franca davanti all'opinione pubblica", conclude durissimo.